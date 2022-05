Arnaud Démare verslaat Caleb Ewan en boekt tweede dagsucces op rij in Giro

Peter Sagan bijna zeker van winst in puntenklas­se­ment, bergtrui voor Bouchard

Alle truien lijken zo goed als vergeven na de 20ste en voorlaatste etappe van de Giro d’Italia. Zonder ongelukken in de slottijdrit gaat de cylaamroze puntentrui naar Peter Sagan (Bora-hansgrohe) en wordt Geoffrey Bouchard (AG2R) winnaar van het bergklassement. Zij zijn qua punten niet meer in te halen en hoeven dus enkel de finish in Milaan te bereiken.

29 mei