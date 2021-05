Bernal de grote winnaar, Evenepoel de verliezer en Yates schuift stilletjes op

Want Yates, die in 2018 de Giro-eindzege voor het grijpen had maar twee dagen voor zijn gedroomde zegetocht naar Rome een gigantische off-day kende, is langzaam maar zeker aan het klimmen in het klassement. De Brit begon als misschien wel topfavoriet aan de Giro, maar maakte ten opzichte van onder anderen Bernal tot dusver een magere indruk. Woensdag kon hij echter in tegenstelling tot Evenepoel de uitgedunde groep wél volgen en finishte hij als vijftiende op 26 seconden van Bernal. Maar belangrijker: hij verloor amper tijd op de andere renners en maakte juist terrein goed.



Het zorgt ervoor dat Yates in het klassement opschuift naar de vijfde plek. Zijn achterstand op klassementsleider Bernal bedraagt ‘slechts’ 1.22 minuut. Aleksandr Vlasov klimt naar de tweede plek en heeft in het restant van de Giro 45 seconden goed te maken op de renner van INEOS-Grenadiers. Damiano Caruso bezet voorlopig heel verrassend de derde plek op 1.12 minuut achterstand. Tussen Caruso en Yates staat Hugh Carthy, met een achterstand van 1.17 minuut.