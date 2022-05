Bescheiden Arensman bezig aan goede Giro: ‘Blijkbaar heb ik een talent om hard te fietsen’

Door Daniël Dwarswaard



Ook de rit naar de top van de Etna gaf een vertrouwd beeld. Thymen Arensman reed dinsdag met de beste klassementsrenners omhoog. Na afloop weer een fijn onderonsje met zijn kopman Romain Bardet, die ook een probleemloze dag kende. Arensman is bezig aan een uitstekend jaar. Hij werd zesde in Tirreno-Adriatico en vlak voor deze Giro derde in de Tour of the Alpes, waar hij samen met Bardet domineerde. In de Giro zegt Arensman tegen iedereen die het wil horen hetzelfde: hij is hier om Bardet bij te staan op weg naar een goed klassement. Daar moet alles voor wijken.