Bizar moment in Giro wanneer renner ei in achterzak Remco Evenepoel stopt: ‘Hij hoopte dat het hardgekookt was’

Met video‘t Was misschien wel het opvallendste beeld uit de derde rit van de Giro. Astana-renner Simone Velasco kwam plots naast Remco Evenepoel rijden en stopte een ei in de achterzak van onze landgenoot. Een bizarre grap die Evenepoel naar eigen zeggen niet snapte. Maar intussen kwam Velasco met een uitleg.

Na de derde rit kwam Evenepoel zelf ook al even terug op de mop van Velasco. ,,Ik snapte het helemaal niet, eigenlijk”, sprak de rozetruidrager. ,,Ik had beter getest op zijn hoofd of het een zacht of hard gekookt ei was. Italiaanse humor, zeker? Het was een beetje raar, maar wel grappig.”

Op de Twitterpagina van Astana gaf Velasco meer uitleg. ,,Lorenzo Fortunato (een renner van EOLO-Kometa, red.) stopte het ei eerst in mijn trui. ,,Dit is voor tijdens de finale’, zei hij”, aldus Velasco in onderstaande video.

,,’Wacht’, dacht ik bij mezelf. Ik kwam in de buurt van Remco en duwde het op mijn beurt in zijn achterzak. Hij was heel erg verrast. Ach, Italianen zijn knettergek. Achter het ei zit dus geen groot verhaal, het zat gewoon in mijn eigen achterzak. Het was een simpel grapje. Remco zei nog tegen me dat hij hoopte dat het hardgekookt was.”

Velasco legt hier uit uit waarom hij Evenepoel een ei gaf

Volledig scherm Links: Evenepoel haalde plots een ei uit zijn achterzak. /Rechts: Velasco vertelt vandaag hoe zijn mop tot stand kwam. © VTM / Astana

