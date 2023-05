Buitrago de sterkste in koninginnenrit Giro, Roglic pakt enkele seconden terug op Thomas

Santiago Buitrago heeft de koninginnenrit van de Giro d’Italia gewonnen. De Colombiaan was de sterkste van een grote groep vluchters. Bij de favorieten de Primoz Roglic een poging om de tijd goed te maken op klassementsleider Geraint Thomas, maar kon hem pas in de laatste 100 meter lossen. Daarmee pakte de kopman van Jumbo-Visma 3 seconden terug.

Het peloton scheurde in de negentiende etappe, die over 183 kilometer van Longarone naar Tre Cime di Lavaredo ging, al vroeg uiteen. Vlak voor de Passo Campolongo, een beklimming van de tweede categorie, vormden twaalf man de kopgroep.

Op de Passo Giau, 40 kilometer voor de finish, ontsnapten daar weer vijf renners: Santiago Buitrago, Magnus Cort, Derek Gee, Michael Hepburn en Carlos Verona, maar voor twee laatste beklimmingen naar Passo Tre Croci en Tre Cime di Lavaredo was de groep van 11 weer volledig. Op de slotklim reed Gee als eerste weg en kon alleen Buitrago een poging doen te volgen. De Colombiaan kwam pas op 1,5 kilometer van de streep in het wiel, maar reed toen direct weg van de Canadees. Daardoor eindigde Gee voor de 4de keer deze ronde als tweede in een etappe. Voor de 23-jarige Buitrago betekende het zijn tweede etappezege in de Giro van zijn carrière.

Roglic pas laat in actie

Bij de klassementsrenners bleef het rustig tot aan de voet van de Passo Tre Croci. Toen besloot Roglic plots van fiets te wisselen. Niet vanwege een mechanisch probleem, maar een tactische keuze. De kopman kreeg een fiets met een enkel groot voorblad met liefst 44 tandjes, wat normaal gesproken niet wordt gebruikt bij wegritten. Daarmee zou de ketting wat efficiënter lopen.

Op de laatste twee beklimmingen liet Roglic, die op dat moment nog 29 seconden achter Thomas stond in het klassement, lang te blijven zitten. Na veel kopwerk van INEOS-renners Laurens de Plus en Thymen Arensman had de 33-jarige Sloveen nauwelijks meer energie over om een poging te doen het gat te dichten. Pas op iets meer dan een kilometer voor de streep sprong Roglic weg, maar kreeg hij Thomas direct in zijn wiel. De Brit deed in de laatste 500 meter zelf nog een poging extra seconden te pakken, maar moest pas in de allerlaatste meter zijn meerdere erkennen in Roglic, die 3 seconden eerder over de streep kwam.

Roglic werd daarmee ook 4de in de etappe, net achter Magnus Cort. Morgen staat een klimtijdrit op de planning en is de missie voor de Jumbo-Visma-renner duidelijk: 26 seconden goed maken. Almeida kon in de laatste kilometer niet volgen en lijkt kansloos voor de eindoverwinning.

,,Als ik er morgen geen vertrouwen in had, zou ik niet starten", zei Roglic kort na de finish tegen Eurosport. ,,Ik ben blij met vandaag, mijn benen waren goed.” Of hij weer op de speciale fiets met het enkele voorblad rijdt morgen, wilde hij niet vrijgeven.

Uitslag etappe 19

