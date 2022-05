Carapaz verspeelt roze trui in laatste bergrit aan Hindley, Covi wint koninginnenrit Giro

Op de beruchte Fedaia hield Covi knap zijn voorsprong op de rest van de vroege vluchters, die in de achtervolging nauwelijks samenwerkten. De Italiaan kon in de vorm van zijn leven zijn eerste ritzege in de Giro pakken, na twee podiumplekken in de vorige editie. Arensman wilde naar eigen zeggen (bij Eurosport) niet in de kopgroep zitten, maar werd toch vijfde omdat zijn lead-out voor teamgenoten geen succes bleek. Leemreize eindigde voor de vijfde keer in zijn eerste Giro in de top tien (zevende).



In het peloton gebeurde er voor een koninginnenrit in een grote ronde vrij weinig. Carapaz vond de rust prima en Hindley vertrouwde op zijn acties op de laatste klim en zijn tijdrit. Landa moest daarentegen een minuut goedmaken op de roze trui, maar kon na onvermoeibaar kopwerk van zijn sterke ploeg, geen demarrage forceren op de Fedaia.