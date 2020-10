Dat er zo veel koersen worden verreden, is een wonder

Simon Yates. Steven Kruijswijk. Michael Matthews. Een lid uit het begeleidingsteam van Ineos. Eentje van AG2R. Vier bij Mitchelton-Scott. En zeventien motoragenten. Bij ­elkaar zijn het 27 coronagevallen.

En we zijn pas halverwege.



Laten we wel wezen: vroeg of laat ging het een keer gebeuren. Áls er al zoiets bestond als een wielerbubbel, dan is-ie gebarsten. Het virus waart rond in het peloton, in hotels en in eetzalen. Dat is geen toeval: in de Giro zijn de maatregelen (nog) minder streng dan in de Tour. En los daarvan: een sport op de openbare weg, in de openbare ruimte, is sowieso moeilijk te beschermen tegen een virus.