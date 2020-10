Démare verbreekt bij derde ritzege ook snelheidsrecord

Giro d’Italia Démare sprint in Matera met speels gemak naar tweede ritzege

8 oktober De zesde etappe in de Giro d’Italia is gewonnen door Arnaud Démare. In een sprint was de Frans kampioen veruit de sterkste en bleef hij Michael Matthews ruim voor. Peter Sagan kwam er niet aan te pas en raakte zijn puntentrui kwijt aan Démare.