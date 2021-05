Dit moet je weten over de Giro: grindstroken, rentrees en de rug van Bernal

Door Daniël Dwarswaard



De leegte

Wie denkt dat we straks een Nederlander in de top van het klassement hebben, komt bedrogen uit. Wilco Kelderman zocht en vond tijdens de laatste editie van de Giro wat hij al een carrière lang wilde: een podiumplaats in een grote ronde. De veelbesproken derde plek gaf hem de bevestiging van wat iedereen al jaren in hem ziet. Dit jaar is Kelderman er niet bij. Hij miste het volledige vertrouwen bij Sunweb (het huidige Team DSM) en vertrok naar Bora-Hansgrohe. Voor die Duitse ploeg is hij deze zomer kopman in de Tour.