Drama voor Remco Evenepoel: drager roze trui uit Giro d’Italia na coronabesmetting

,,Met pijn in het hart moet ik meedelen dat ik de Giro d’Italia zal verlaten nadat ik positief heb getest op het coronavirus", schrijft de 23-jarige renner van Soudal Quick-Step in een statement op social media. ,,Mijn ervaring deze dagen is heel speciaal geweest en ik keek erg uit naar de komende twee weken. Ik kan de staf niet genoeg bedanken, net als de renners die zoveel hebben opgeofferd in de aanloop naar deze Giro. Ik ben hoe dan ook trots de koers te verlaten met twee etappezeges en zes roze truien.”

Evenepoel pakte vanmiddag nog zijn tweede tijdritzege én heroverde zijn roze trui. Na afloop gaf hij al aan zich wat ziekjes te voelen. ,,Mijn neus is wat verstopt. We moeten voorzichtig zijn dat we niet ziek worden", zei de wereldkampioen. Later op de dag kwam er uit een routinetest een positieve uitslag. Die betekende dat Evenepoel na de rustdag van morgen niet meer op de fiets stapt en de gedroomde tweestrijd met Primoz Roglic er dus niet komt. Ineos-rijder Thomas, in de tijdrit tweede op minder dan één seconde van de Belg, zal dinsdag in het roze vertrekken. Zijn voorsprong op Roglic bedraagt twee tellen.