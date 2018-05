Dumoulin doet goede zaken, maar Yates wordt een probleem

Hoe staat Tom ervoor?Tom Dumoulin eindigde in de tweede bergrit als achtste, op twaalf seconden van winnaar Simon Yates. De Brit is oppermachtig in de roze leiderstrui en lijkt dan ook de grootste concurrent te worden voor de winnaar van vorig jaar. Hoe staat Tom ervoor ten opzichte van zijn tegenstanders?

Simon Yates (Michelton-Scott) - 1ste met 45 seconden voorsprong

Een zesde plek in de Vuelta van 2016 is voorlopig het beste eindresultaat van de Brit, maar daar lijkt met deze Giro verandering in te komen. De ranke klimmer liet zijn topvorm al zien met een sterke openingstijdrit in Israël (zevende) en is bergop voorlopig heer en meester. Het is hopen op een mindere dag bij de 26-jarige leider.

Esteban Chaves (Michelton-Scott) - 2de met 13 seconden voorsprong

De Colombiaan won op de Etna door mee te schuiven in een vroege vlucht, maar vanaf nu zal dat niet meer gaan. De ploeggenoot van Yates is een gevaarlijke klant en werd in 2016 al tweede in de Giro. Chavito ging op Gran Sasso opnieuw mee met de toppers en zo staat Michelton-Scott na één week op plek één en twee in het klassement.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) - 4de op 12 seconden achterstand

Vorig jaar werd Pinot al vierde in de Giro en op die plek staat hij na één week in 2018 opnieuw. Rijdt attent en beschikt over een snelle sprint, wat hem de tweede plek opleverde in de rit van vandaag. Hij ligt op schema, want de Fransman is altijd goed in de derde week.

Chris Froome (Team Sky) - 11de op 1.49 achterstand

Nee, de kans dat Froome na de Tour en de Vuelta (in 2017) in Italië zijn derde grote ronde op rij gaat winnen, wordt steeds kleiner. De Brit kwam gisteren ten val en verloor vandaag veel tijd op Dumoulin. Waar hij vooraf als grootste concurrent werd gezien, lijkt Froome na een week al zo goed als te zijn afgeschreven. Al weet je het nooit met de viervoudig tourwinnaar.

Fabio Aru (UAE Team Emirates) - 15de op 1.58 achterstand