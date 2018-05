Dumoulin heeft geen last meer van zijn val

Tom Dumoulin voelt zich prima, is zijn boodschap bij de start van de elfde etappe van de Ronde van Italië. De kopman van Sunweb, die tweede staat in het algemeen klassement, had geen last meer van de val in de rit van dinsdag.

,,So far so good. Ik ben blij met mijn niveau en voel me goed. Gelukkig viel de schade mee en heb ik geen last meer van de val'', zei hij in startplaats Assisi.

Het peloton is inmiddels vertrokken in een etappe over 156 kilometer door de Apennijnen naar Osimo. De laatste 10 kilometer lenen zich voor een spannende finale, waar klimmers met een goede sprint kansen hebben. Drie korte klimmetjes met stijgingspercentages tot ruim 16 procent volgen elkaar snel op.