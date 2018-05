Dumoulin hoopt op wind van voren: 'Er valt gewoon weinig winst te behalen'

Het 34.2 kilometer lange parkoers is grotendeels vlak. ,,Ik heb routes gezien die mij beter liggen", zegt Dumoulin. ,,Het is supersnel op rechte wegen. Hoewel ik van elke tijdrit houd, is dit er toch een die me iets minder goed bevalt. Er valt gewoon weinig winst te behalen. Want als je in een aerodynamische positie zit en 300 watt trapt, haal je al een snelheid van 50 kilometer per uur en helaas is er een limiet aan de snelheid die je als renner kunt bereiken. Yates zal een heel slechte tijdrit moeten rijden om de roze trui te verliezen."