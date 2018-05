Dumoulin ziet verschil oplopen: Yates veel te sterk

VideoTom Dumoulin zag het verschil met klassementsleider Simon Yates in de Giro d'Italia zondag oplopen tot meer dan twee minuten. De Brit voorspelde meteen al dinsdag in de tijdrit niet meer dan twee minuten te hoeven toegeven op de Limburger van Sunweb.

,,Het zal me echt een rotzorg zijn wat Yates zegt over tijdverschillen in de tijdrit. Ik ben helemaal naar de kloten. Ik denk nu alleen aan de rustdag'', zei Dumoulin, die als derde binnenkwam na een bergrit met de finish in Sappada.

,,Ik ben zo diep moeten gaan op de beklimming waar Yates aanviel om bij die vier anderen te blijven. Maar het maakte toch niks uit: ze zaten alleen maar te kloten. Als ik meteen alleen was gaan rijden, was het verschil met Yates een stuk kleiner geweest.'' Van samenwerking in het groepje met onder anderen Domenico Pozzovivo en Thibaut Pinot was geen sprake. ,,Door het gekloot van die andere vier verlies ik veel meer. Ik heb vandaag alles goed gedaan, maar Yates was gewoon veel te sterk.''

Volledig scherm Tom Dumoulin. © photo: Cor Vos

Laf

Pinot had volgens Dumoulin, in tegenstelling tot zaterdag op de Monte Zoncolan, nog wel enig werk verricht. ,,En Pozzovivo deed nog een paar laffe beurtjes op kop. Maar ik snap ze ook wel: dat is wielrennen. Dit maakt het ook zo’n mooie sport. Maar als het op die manier gaat, moet ik mijn tactiek aanpassen en dat heb ik denk ik wel goed gedaan.'' Dumoulin liet het viertal eerst wegrijden, maar sloot in zijn eigen tempo later weer aan. ,,Gelukkig kon ik nog terugkeren en bijna nog de sprint winnen.''

Yates maakte opnieuw indruk op Dumoulin. ,,Hij speelt gewoon met ons, hij kan wegrijden wanneer hij wil. En dat kan ik niet. De komende twee, drie dagen zijn heel, heel welkom. Ik zat tegen kramp aan en als ik dan derde word, ben ik daar wel trots op. Tegen Yates is al twee weken niets te doen. Dat laat hij vandaag weer zien. Moet ik me daar nog druk over maken? Als ik zelf alles geef en er is er een beter, dan is dat zo. Of ik de achterstand kan goedmaken in de tijdrit, gaan we zien over twee dagen. En zelfs als dat lukt, wordt het heel lastig een voorsprong tot in Rome te verdedigen.''