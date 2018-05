Einde Giro voor koortsige Pinot

Froome: Ik wist dat ik Tom moest volgen

26 mei Met een 'high five' met ploeggenoot Wout Poels reed Chris Froome zaterdag in Cervinia over de finish na de laatste bergetappe in de Ronde van Italië. De Sky-ploeg had alle aanvallen van Tom Dumoulin afgeslagen, waardoor Froome zich zondag in Rome voor het eerst kan laten huldigen als winnaar van de Giro.