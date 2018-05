Extra explosiegevaar op de Etna door mindere Froome

Door Pim Bijl



Chris Froome startte als topfavoriet, maar vertoont momenteel trekken van een gewond dier. Nadat hij viel bij de verkenning in de openingstijdrit heeft hij door zijn matige prestaties in die tijdrit in Jeruzalem en op de muur in Caltagirone inmiddels al 55 seconden aan zijn broek. Er wordt daarom getwijfeld aan zijn huidige vorm. Des te meer reden voor concurrenten als Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Fabio Aru, Domenico Pozzovivo en het Orica-koppel Simon Yates en Esteban Chaves om vandaag op de slotklim eens vol door te trekken en te kijken of de Sky-kopman op nog meer achterstand kan worden gezet.



Bij zijn Tour-zeges legde Froome juist de basis in de eerste bergetappes. Nu lijkt de opdoemende Etna geen goed vooruitzicht. Al is vuurwerk niet gegarandeerd. Vorig jaar trok het peloton in de jubileumeditie ook richting de hoogste vulkaan van Europa. Het zorgde voor schitterende beelden, niet voor een spannend steekspel. ,,Het was toen geen graadmeter”, zegt Dumoulin, die tweede staat in het klassement.

Tegenwind

Hij weet nog maar al te goed dat de forse tegenwind die dag aanvalspogingen ontmoedigde. ,,Ik wist wel dat ik goed was, voelde dat ik overschot had, maar in het klassement gebeurde er niets. Als de wind niet zo staat als vorig jaar wordt het meteen een pittige aankomst bergop en gaan er ook meteen verschillen zijn.”

Toch is er een verschil: de renners rijden de Etna nu van een andere kant op. Vanuit Ragalna, waarna 15 kilometer volgen met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent en een piek naar 15 procent. Hoe dan ook zal de Etna vooral een eerste serieuze test blijken. Er volgen nog vele bergen deze Giro. Dat weet ook Dumoulin. De strijd duurt voort, of hij vanmiddag na 164 kilometer nu tijd wint of verliest op Froome en co. ,,Dat hoeft dan nog niet heel veel te zeggen over de rest van de drie weken. Ook vorig jaar heb ik mindere en betere dagen gehad.”



De winnaar van vorig jaar op de Etna was Jan Polanc. De Sloveen bleef over uit de vroege vlucht en rondde zijn mega-ontsnapping op fraaie wijze af. Het geeft vrijbuiters en rittenkapers te denken. Robert Gesink zinspeelde al eerder op een kans in deze rit. Al zei hij ook dat er later deze ronde in principe ritten volgen die meer op zijn lijf zijn geschreven. Van Addy Engels, zijn ploegleider bij Lotto-Jumbo, mag hij vandaag meeschuiven als er een omvangrijke groep wegspringt. ,,Maar bij een groep van pakweg zes man is het misschien beter als hij niet meespringt. Dan moeten we gewoon hopen dat het peloton ze terugpakt en de favorieten naar elkaar gaan kijken.”