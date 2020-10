Geen toeval: Tao Geoghegan Hart is de nieuwe Britse rondester

GiroWie dacht dat het tijdperk Ineos voorbij was na de afgelopen Tour, werd een maand later met de Giro-winst van de 25-jarige Brit Tao Geoghegan Hart al snel van repliek gediend.

Door Daan Hakkenberg



In de tijdrit over 15 kilometer reed Tao Geoghegan Hart (Geoghehan spreek je uit als ‘gee-gan’) de Australiër Jai Hindley van Sunweb uit de roze trui en trad zo in de voetsporen van de Britse rondewinnaars Bradley Wiggins, Chris Froome en Geraint Thomas. ,,Ik weet niet of het een tijdperk was, maar het was een ongelooflijk decennium voor het Britse wielrennen. Het zijn jongens waar ik al een half leven naar opkijk, die mij geïnspireerd hebben en ik ben trots dat ik daar nu bij hoor’’, zei hij in Milaan.

Het succes van Hart in de Giro staat niet op zichzelf. Op een tijdritfiets is zijn ploeggenoot Filippo Ganna op dit moment onoverwinnelijk; met overmacht tekende de Italiaan in Milaan voor zijn vierde etappezege. Met zeven etappezeges en naast de roze ook de witte trui van het jongerenklassement voor Hart was Ineos dominant zoals ze nog nooit eerder in een grote ronde zijn geweest. Ook nog nooit eerder vertoond: Sunweb had met Hindley en Wilco Kelderman twee renners op een eindpodium in een grote ronde.

Weinigen zullen een Giro-climax voorspeld hebben met Hart en Hindley (24), het duo dat de bergritten in de slotweek kleur gaf. Met de aantekening dat Hindley het op eigen kracht moest doen en Hart bijstand had van een andere (voormalige) wereldkampioen tijdrijden. Rohan Dennis rolde in de slotweek tot tweemaal toe, in de Stevio-etappe en op weg naar Sestriere, de loper voor hem uit.

Topfavorieten

Waar Hart opstond na de val van Thomas over een bidon in de der­de etappe, overvleugelde Hindley bergop zijn kopman Kelderman. Door coronabesmettingen waren favorieten Simon Yates en Steven Kruijswijk eerder al afgehaakt. Zoals het compleet omgooien van de wielerkalender dit jaar vanwege corona ook al zijn weerslag had op het deelnemersveld, want het aantal topfavorieten was op de vingers van een hand te tellen.

Maar dat doet weinig af aan de prestaties van Hart en Hindley. Zij klopten de overgebleven renners van naam en zullen ook de komende jaren vooraan meevechten. Hun tweestrijd was verrassend, maar niet toevallig. Sla de uitslag van de Tour de l’Avenir van 2016, een mini-Tour voor beloften, er maar op na. Hindley en Hart werden vijfde en zesde. Drie keer raden wie de nummer 4 was? Egan Bernal, de Tour-winnaar van 2019. Net als Hart deze Giro in een Ineos-shirt. Ook dat is geen toeval.

