Geraint Thomas staat roze trui af aan Bruno Armirail, Bauke Mollema komt tekort in vlucht veertiende etappe Giro d’Italia

Weer succes DenzBruno Armirail heeft in de veertiende etappe van de Giro d’Italia de roze trui overgenomen van Geraint Thomas. De Fransman maakte deel uit van de vroege vlucht en pakte genoeg tijd om leider te worden in het algemeen klassement. Nico Denz boekte zijn tweede dagzege. De Duitser was na een zinderende slotkilometer de sterkste. Bauke Mollema zat ook in de kopgroep, maar kwam tekort.

Na 194 kilometer tussen Sierre en Cassano Magnago was Denz de snelste in een sprint van een kopgroep, nadat een drietal in de laatste honderden meters werd bijgehaald. Denz bleef de Canadees Derek Gee en de Italiaan Alberto Bettiol voor.



Gee eindigde al voor de derde keer deze Ronde van Italië als tweede, na rit acht en tien. Mollema moest genoegen nemen met de twaalfde plaats, op vijftig seconden van Denz.

Volledig scherm Nico Denz. © AFP

In aanloop naar de de enige beklimming van de dag ontstond een omvangrijke kopgroep van 29 renners. Mollema was de enige Nederlander. Op de top pakte Davide Bais genoeg punten om de blauwe bergtrui over te nemen van Thibaut Pinot.



Op zo'n vijftig kilometer van de finish reed een viertal weg uit de kopgroep: Davide Ballerini, Stefano Oldani, Laurenz Rex en Toms Skujins. Rex haakte in de finale af en de drie renners vooraan leken de gaan sprinten om de dagzege. Maar door het werk van Denz sloot, met nog zo'n zeshonderd meter te gaan, een achtervolgende groep aan. Wat volgde was een sprint der stervende zwanen. Daarin was Denz net iets sterker dan Gee.



(tekst gaat verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Armirail bereikte de finish vlak achter Mollema. Voor de Fransman van Groupama-FDJ begon vervolgens het lange wachten op Thomas. Het peloton, met daarin de rozetruidrager, kwam op ruim 21 minuten van winnaar Denz over de finish, waardoor Armirail het podium op mocht om de roze trui op te halen.



Morgen staat een heuvelachtige etappe op het programma in de 106de Ronde van Italië. De vijftiende rit is 195 kilometer lang en gaat van Seregno naar Bergamo. Onderweg liggen vier serieuze beklimmingen. In het algemeen klassement heeft Armirail een voorsprong van één minuut en 41 seconden op Thomas (Ineos). Primoz Roglic (Jumbo-Visma) staat derde in de strijd om de roze trui. De Sloveen volgt op 1'43 van de nieuwe leider. Thymen Arensman is de beste Nederlander in het algemeen klassement. De ploeggenoot van Thomas staat negende, op 4'26 van Armirail.

Volledig scherm Bruno Armirail op het podium in de roze trui. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Algemeen klassement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappeschema Giro 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s