Giro d’Italia | Heuvelachtige vijftiende etappe: nieuwe rozetruidrager, tonen favorieten zich?

Bergamo is een bekende naam in het wielrennen. De stad was vaker aankomstplaats in de klassieker Ronde van Lombardije. Ook de Giro deed Bergamo meermaals aan. Vorig jaar won Marianne Vos er een etappe in de Giro Donne. De laatste keer dat de Ronde van Italië voor mannen finishte in deze stad, was in 2017, het jaar dat Tom Dumoulin de eindzege pakte. Bob Jungels juichte toen in Bergamo.



Wie is vandaag de sterkste? Volg de vijftiende etappe hier vanaf 11.55 uur in ons liveblog. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.