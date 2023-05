Giro d’Italia | Lastige beklimming in finale van twaalfde etappe biedt kansen aan aanvallers

Het peloton staat voor een tocht over 179 kilometer van Bra naar Rivoli. Het is de eerste keer dat Rivoli, een gemeente zo'n vijftien kilometer van Turijn, finishplaats is van een etappe in de Ronde van Italië. Vorig jaar lag de aankomst van Milaan-Turijn in Rivoli en toen won Mark Cavendish.

De kans is vrijwel nihil dat Cav, gisteren nog derde na een massasprint, weer zal juichen in Rivoli. De rit van vandaag lijkt te zwaar voor de pure sprinters. Snelle mannen als Michael Matthews zouden de laatste hindernis moeten kunnen overleven, maar de vraag is welke ploeg de controle kan houden.



In de eerste vijftig kilometer gaat het namelijk constant bergop en -af. Daarna volgt een relatief makkelijker gedeelte met vooral vlakke wegen, maar in de finale staat nog een serieuze beklimming op het menu. De Colle Braida is in totaal bijna elf kilometer lang, het is echter de laatste vijf kilometer die angst zal in boezemen, met een gemiddeld stijgingspercntage van 8,3 procent een een maximum van twaalf procent. Op de top is het nog iets minder dan dertig kilometer tot de finish. Volg de twaalfde etappe hier vanaf 12.45 uur in ons liveblog. De finish wordt verwacht rond 17.10 uur.