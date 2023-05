Giro d’Italia | Monsterlijke klimtijdrit beslissend in strijd om roze trui: Thomas heeft kleine marge op Roglic

De totale lengte van de tijdrit is 18,6 kilometer. De start is in Tarvisio en de eerste elf kilometer is nagenoeg vlak. Daarna begint de lijdensweg voor de renners met de Monte Lussari. Deze beklimming is 7,3 kilometer lang en het gemiddelde stijgingspercentage is met 12,1 procent angstaanjagend te noemen. Het maximale stijgingspercentage is 22 procent. Het is de eerste keer dat de monsterlijke hindernis, dicht bij de grens met Slovenië, opgenomen is in het parkoers van de Giro.