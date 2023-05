Giro d’Italia | Slotweek start met loodzware bergrit: finish zestiende etappe op Monte Bondone

De Giro d’Italia gaat de slotweek in en vandaag staat de zestiende etappe op de rol. Het is een zware bergrit, met vijf beklimmingen en finish op de Monte Bondone. De favorieten voor de eindzege kunnen zich niet langer verstoppen. De officiële start is om 11.05 uur, vanaf dat moment blijf je hier via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.