Giro-proloog: spektakel op dag één

Door Daan Hakkenberg

Bologna

Dat de Giro start in Bologna is niet zonder reden. Het was de stad waar de eerste etappe van de eerste Giro finishte in 1909, 110 jaar geleden. De renners vertrekken van het Piazzo Maggiore om acht kilometer later aan te komen bij de basiliek van San Luca. De streep is getrokken op ruim 270 meter hoogte, de beklimming naar het kerkje is ruim twee kilometer lang. Tom Dumoulin start als eerste om tien minuten voor vijf, Salvatore Puccio is om kwart voor acht de laatste renner die van het stortpodium rolt.

Tekst gaat verder onder de video.

Bergop

De eerste zes Giro-kilometers zullen nog niet zoveel teweeg brengen in tegenstelling tot de laatste kilometers van de proloog. De beklimming naar San Luca is ruim twee kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentages van 9,7 procent. Op de steilste stukken gaat de weg met 16 procent omhoog.



De vergelijking met het parkoers van het WK tijdrijden van 2017 in het Noorse Bergen is al gemaakt. Nou was dat een tijdrit van ruim 30 kilometer en de slotklim was ruim één kilometer langer, maar het gemiddelde stijgingspercentage op Mount Floyen was ongeveer gelijk. Winnaar op dat WK was Tom Dumoulin. Goed om te weten: Primoz Roglic werd daar tweede, voor Chris Froome.



Een ding staat op voorhand vast: deze proloog gaat voor spektakel zorgen op de eerste Giro-dag. Het is geen vraag of er tijdsverschillen gaan zijn, de vraag is vooral hoe groot die zijn.

Volledig scherm Profiel etappe 1 Ronde van Italië © ANP Graphics

Fietswissel

Tot een week geleden had nog niemand het erover gehad, maar daags voor de Giro-proloog was het op eens een serieuze wielerkwestie: fietswissel of niet? In principe mogen renners in een tijdrit van fiets wisselen. Dus hun tijdritfiets omruilen voor een gewone racefiets, waarmee makkelijker geklommen kan worden. Fietsen kunnen van het dak van de ploegleiderauto afgehaald worden, maar dan kost een wissel nogal wat tijd. Bij uitzondering mogen fietsen ook aangereikt worden van de kant. Denk bijvoorbeeld aan het eerder genoemde WK tijdrijden in Noorwegen.

Tom Dumoulin overweegt voor vandaag naar eigen zeggen een fietswissel aan de voet van de klim. Al lijken zijn opmerkingen veel weg te hebben toneelspel, wellicht om de concurrentie op het verkeerde been te zetten. ,,Het is een overweging. Of ik ga wisselen dat hou ik voor mezelf,’’ zei hij op de persconferentie van afgelopen donderdag. Weet dat Dumoulin bij het WK tijdrijden in het Noorse Bergen bewust koos om met zijn tijdritfiets omhoog te gaan. In tegenstelling tot sommige concurrenten heeft Dumoulin zijn tijdritfiets volledig onder controle. Ook Sunweb-ploegleider Michiel Elijzen kan zich niet voorstellen dat Dumoulin op het laatste moment toch besluit van fiets te wisselen. ,,Ik denk wel dat het gaat gebeuren en andere renners het zullen doen. Maar normaal gesproken doen wij geen fietswissel met Tom.’’

Kanshebbers

De grootste kanshebbers is op voorhand Tom Dumoulin, van alle klassementsrenners de beste tijdrijder. Dumoulin won al twee keer eerder een openingstijdrit in de Giro. In 2016 in Apeldoorn en vorig jaar in Jeruzalem en heeft ook zijn zinnen gezet op winst vandaag, want Dumoulin staat nog op nul zeges dit jaar. ,,Ik heb er wel over gedroomd,’’ vertelde hij vorige maand tijdens zijn trainingskamp op de vulkaan El Teide in Tenerife. ,,Ik wil er alles aan doen om die eerste rit meteen te winnen. Ik heb nog geen overwinning dit jaar. Net als vorig jaar.’’



Tijdritten met beklimmingen zijn een kolfje naar de hand van Dumoulin. Maar daarin staat hij niet alleen. Primoz Roglic kan eveneens prima uit de voeten op dit parkoers, zie zijn eerder genoemde tweede plek op het WK tijdrijden in Noorwegen. Roglic verkeert in bloedvorm. De kopman van Jumbo-Visma won twee weken geleden overtuigend de Ronde van Romandië. Naast twee etappes in lijn was hij ook de beste in de afsluitende tijdrit.



Ook die andere topfavoriet voor de eindzege, Simon Yates, maakt kans vandaag. De Brit is verbeterd als tijdrijder, getuige zijn winst in de tijdrit van Parijs-Nice. En de klim naar San Luca is er een zoals Yates die graag ziet. Vorig jaar maakte Yates op zit soort hellingen het verschil in de eerste Giro-weken, al werd hij uiteindelijk in etappe 19 volledige de vernieling in gereden.

Hoe verder?