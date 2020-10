Giro schroeft veiligheidsmaatregelen op om Milaan te halen

Giro d'Italia Indrukwek­ken­de Ganna soleert naar winst, Kelderman klimt naar derde plek in klassement

8 oktober Filippo Ganna heeft op grootse wijze de vijfde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. Na een knappe solo kwam hij als eerste aan in Camigliatello Silano. João Almeida blijft leider in het algemeen klassement.