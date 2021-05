Giro verder zonder de tiende in het klassement

Aanvankelijk ging Trek-Segafredo zonder echte kopman van start aan de Giro d’Italia en hoopte de Amerikaanse ploeg met de Italiaanse co-sponsor Segafredo vooral te scoren met ritwinst. Bauke Mollema en Ciccone waren daarvoor de vooruitgeschoven mannen, maar onbewust nestelde Ciccone zich in de positie van klassementsrenner. Voordat hij woensdag ten val kwam bezette hij zelfs de zesde plek in het algemeen klassement.



Ciccone was nog van plan om vandaag te starten en stond zelfs op het startpodium, maar na overleg met de ploegdokter besloot hij toch om niet deel te nemen ,,om zijn gezondheid te beschermen.” In de nacht van woensdag op donderdag kreeg hij namelijk ook nog koorts.