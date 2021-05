Groenewegen verlaat Giro: ‘Het gevoel wat ik nodig heb om te winnen is terug’

Groenewegen eindigde in de tweede rit als vierde. Ook in rit vijf (achtste), zeven (zevende) en dertien (tiende) sprintte de 27-jarige Groenewegen naar een plek in de top-tien.

,,Mijn Giro zit er na vandaag op”, begint Groenewegen zijn verhaal op Twitter. ,,Ik heb genoten van het wedstrijdgevoel en de besprekingen. Het gevoel wat ik nodig heb om te winnen is terug en ik zal me voorbereiden op de volgende doelen. Verder wil ik mijn team bedanken, die er elke sprint weer voor gingen.”

Vier keer eindigde Groenewegen dus in de top-tien van een etappe, maar winst zat er nog niet in. Niet heel gek, na negen maanden zonder wedstrijd vanwege een schorsing. ,,De pijp is bij beide jongens best een eindje leeg”, zei ploegleider Arthur van Dongen. Dekker reed in de Giro zijn eerste grote ronde.