Heeft Gesink stoute plannen voor dit weekeinde?

Zowel morgen, met de slotbeklimming van de gevreesde Zoncolan, als zondag tijdens een nieuwe krachtproef in de bergen zal veel van de benen worden gevraagd. De 31-jarige wielrenner van Lotto-Jumbo mikt op een verrassingsaanval, maar beseft terdege dat de klassementsrenners en hun ploegen heel attent zullen rijden.



,,Ik weet ook niet of de rit naar de Zoncolan echt een kans is voor mij'', liet de nummer 49 van het klassement weten. ,,Deze berg is super steil en daardoor in het voordeel van de kleine mannetjes. Kijk, de hele Giro is er pas een keer een ontsnapping geweest die naar de streep is gereden. Het zal vast nog wel een keer lukken, maar heel veel kansen zijn er nog niet geweest.''



Gesink is zelf benieuwd naar wat hij in de komende bergritten waard zal zijn. ,,Het is altijd een beetje een loterij en als het dan gelukt is, dan leggen we het achteraf heel mooi uit. Ja, zo werkt het toch gewoon. Je moet de ruimte krijgen. En dan nog, als je in deze Giro een beetje de ruimte wordt gegund, wordt het gat nog dicht gereden omdat de beste klimmers in het peloton zijn blijven zitten.''



Gesink: ,,Ik ga het koersverloop aan kijken. Het is een kwestie van aanvoelen. En praten over de benen, of die zo zijn als destijds bij mijn ritzege op de Aubisque in de Vuelta: zo werkt het niet. Dat lees je alleen in de mooie romantische wielerblaadjes. Zo is het toch? Het doet altijd gewoon pijn. De ene keer doet het heel veel pijn en levert het niks op. De andere keer lijd je bijna niet en dan brengt het veel op. Maar dat heb ik bijna nooit. Bij mij doet het altijd veel pijn.''