Jumbo-Visma met Nederlands gekleurd team in Giro, Quick-Step Alpha Vinyl neemt Cavendish mee

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Nederlandse ploeg reist met de volgende namen af naar Italië: Tom Dumoulin, Jos van Emden, Edoardo Affini, Gijs Leemreize, Sam Oomen, Pascal Eenkhoorn, Tobias Foss, Koen Bouwman. Grote namen als Wout van Aert, Sepp Kuss, en Primoz Roglic sparen zich voor de Tour de France.

Alle ogen zullen gericht zijn op kopman Tom Dumoulin. De Limburger won de Giro in 2017, eindigde als tweede in 2018 en in 2019 stapte hij voortijdig af met een knieblessure. Dumoulin liet eerder al weten dat de Ronde van Italië zijn hoofddoel is dit seizoen. ,,Samen met Foss en Oomen is Tom een van de renners voor het algemeen klassement”, zegt sportdirecteur Merijn Zeeman in VeloNews, ,,Hij is in Tenerife met de ploeg en het gaat goed. Ik heb er wel vertrouwen in dat hij het goed zal doen in de Giro.”

Quick-Step Alpha Vinyl

De Belgische wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl verschijnt later deze week met Mark Cavendish aan de start van de Giro d’Italia. De Belgische ploeg neemt drie Belgen mee voor de Ronde van Italië: Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant.

Cavendish wordt tijdens de Giro ook vergezeld door de Deen Michael Mørkøv, de Italiaan Davide Ballerini, de Engelsman James Knox en de Zwitser Mauro Schmid.

,,Wij brengen een goed team aan de start met Mark als kopman voor de vlakke ritten. Hij won al heel wat etappes in de Giro en kan rekenen op sterke renners om hem te helpen in de hectische sprints. Voor de andere etappes bekijken we het dag per dag, vechten we voor elke kans en bekijken we wat er mogelijk is”, aldus sportdirecteur Davide Bramati. Cavendish deed in 2013 voor het laatst mee aan de Ronde van Italië, die vrijdag begint.

Simon Yates

De Brit Simon Yates zet vol in op de eindzege. Zijn ploeg Team Bike Exchange-Jayco zegt dat het team is afgestemd op de ronde van Yates. Vorig jaar werd de 29-jarige klimmer derde achter Egan Bernal en Damiano Caruso.

In een persbericht van het team van Yates staat dat de ploeg helemaal is toegespitst op het verloop van de Ronde van Italië. De Amerikaanse en Italiaanse tijdritkampioenen Lawson Craddock en Matteo Sobrero moeten Yates bijstaan in vlakke ritten. De Australiërs Damien Howson en Lucas Hamilton staan de Brit bij in de bergen. De ploeg wordt aangevuld door wegkapitein Michael Hepburn, Callum Scotson en Chris Juul-Jensen.

“Ik ben net derde geworden in de Ronde van Asturië. Mijn twee ritzeges daar hebben me de bevestiging gegeven dat ik een goede voorbereiding heb gedraaid”, aldus Yates op de website van zijn ploeg. ,,Ik herinner me de viering op het podium vorig jaar nog, het zou niet verkeerd zijn om dat opnieuw te doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm 2013: Mark Cavendish wint in Brescia. Vanaf vrijdag is hij negen jaar na dato terug in de Giro. © REUTERS