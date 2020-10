Jumbo-Visma trekt volledige ploeg terug uit de Giro

Steven Kruijswijk hoorde vanmorgen vroeg, voor de start van de tiende etappe, dat hij besmet is met het coronavirus. De kopman van Jumbo-Visma vertoonde geen symptomen van COVID-19, hij voelde zich prima. Kruijswijk lag deze Ronde van Italië alleen op een hotelkamer. De ploeg hoopt en gaat ervan uit dat Kruijswijk wel direct naar zijn huis in Monaco mag. Niet per vliegtuig, maar wel per auto. ,, Ik voel me gewoon fit. Ik kan het dan ook niet bevatten dat ik het heb opgelopen,’’ vertelde Kruijswijk. ,,Het is een heel grote teleurstelling om dit nieuws te krijgen. Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen en het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten.’’