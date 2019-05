‘Kansen van Roglic op eindzege niet voorbij na wegvallen De Plus’

Het wegvallen van de Belg Laurens De Plus vanwege ziekte, hoeft niet het einde te betekenen van de kansen voor zijn kopman Primoz Roglic op de eindzege in de Ronde van Italië. ,,Zijn rechterhand is nu weg, dat klopt’', gaf ploeggenoot Jos van Emden (Jumbo-Visma) toe na de zevende etappe.

,,De Plus was onze beste klimmer, na Primoz. Het zat eraan te komen, maar ik dacht wel dat hij aan de beterende hand was. Alleen, zo’n rit als vandaag, zoals er is gekoerst, dat was ongelooflijk. Dan wordt het wel moeilijk voor hem. De kansen voor Primoz zijn echter niet voorbij. Het hangt niet af van een knecht of je de Giro kunt winnen.’'

Ook Jan Boven, ploegleider van Jumbo-Visma, hield de moed erin. ,,We weten wat we zelf kunnen en daar zijn we afhankelijk van. Het zou heel handig zijn als we met de resterende mannen de dagen verder door kunnen komen. Wie de grootste favoriet voor de eindzege is? Dat is Primoz Roglic.’’

Volgens De Plus (23) was doorrijden voor hem geen optie meer. ,,Na de tijdrit werd ik lichtjes ziek, maar daarna kwamen er zeer lange ritten met slecht weer. Ik heb me op leven en dood naar de meet gesleurd gedurende vier dagen. Ik hoopte de rustdag nog te halen, maar vandaag was het helaas op.’'