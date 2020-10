Kelderman in vorm: ‘Weet niet of ik mij ooit zo sterk heb gevoeld’

Wilco Kelderman heeft een ijzersterke eerste week in de Giro d'Italia afgesloten met een tweede plaats in het algemeen klassement. De kopman van Sunweb maakt indruk met zijn ploeg in Italië en merkt dat de topfavorieten rekening met hem houden.

,,Iedereen heeft kunnen zien hoe wij tijdens de etappe van zondag met zijn achten aan de slotklim begonnen”, vertelt Kelderman (29) tijdens de eerste rustdag. Hij reed tijdens de bergrit richting skioord Roccaraso in de laatste kilometer weg bij de klassementsrijders. Alleen de Deen Jakob Fuglsang wist zijn wiel te houden.

,,Dat heeft indruk gemaakt. Ik denk dat iedereen ons meer in de gaten houdt vanaf nu. Ze zullen mij in ieder geval niet meer zo makkelijk weg laten rijden als op de Etna.” In de derde etappe pakte hij op de vulkaan ruim tien seconden op de kopmannen Fuglsang, Steven Kruijswijk en Vincenzo Nibali.

Door zijn succesvolle eindspurt zondag heeft Kelderman nog een achterstand van dertig seconden op de roze trui van de Portugees João Almeida. De in Amersfoort geboren renner is in topvorm en behoort ineens tot de kanshebbers voor de eindzege. ,,Tot nu toe gaat het goed. Ik heb een heel goed gevoel aan de eerste week overgehouden. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik mij ooit zo sterk heb gevoeld als nu.”

Bang voor psychologische spelletjes van de altijd onvoorspelbare Italiaan Vincenzo Nibali in verband met zijn nieuwe status als favoriet is Kelderman niet. ,,Ik ben vrij nuchter. Iedereen weet dat hij verrassend uit de bocht kan komen, maar laat hem maar z'n ding doen. Dat doe ik ook.”

Volledig scherm Vincenzo Nibali en Wilco Kelderman. © photo: Cor Vos

De tweede week van de Giro bestaat voornamelijk uit heuvelachtige ritten, waar de Nederlander niet verwacht tijd te kunnen pakken op zijn concurrenten. ,,We zullen daar als ploeg vooral uit de problemen proberen te blijven. De ogen zijn gericht op het weekeinde met een tijdrit en een zware bergetappe. Daar kunnen verschillen gemaakt worden.”

Kelderman is bezig aan zijn laatste seizoen bij Sunweb. Volgend jaar maakt hij de overstap naar Bora-hansgrohe, de ploeg van onder anderen Peter Sagan. ,,Sunweb is in de loop van de jaren steeds meer een opleidingsploeg geworden”, verklaart de huidige nummer twee van de Giro zijn verhuizing.

,,Ik heb hier veel geleerd en ben gegroeid als renner, maar ik ben toe aan een andere samenwerking. Ik wil graag onderdeel zijn van mijn eigen plan, iets wat ik bij Sunweb een beetje miste. Bij Bora voelde ik het enthousiasme van het team om zo'n volwassen samenwerking aan te gaan.”