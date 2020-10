Kelderman vol vertrouwen richting laatste bergetappe

video Ulissi wint voor achtste keer een Gi­ro-etap­pe, Almeida loopt iets uit op Kelderman

17 oktober Diego Ulissi heeft de dertiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. In de 192 kilometer lange rit van Cervia naar Monselice was hij in een sprint van een uitgedund peloton net iets sneller dan João Almeida en Patrick Konrad.