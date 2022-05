Koen Bouwman de nieuwe Nederlandse bergkoning? ‘Het gaat echt een strijd worden met Ciccone’

Door Daan Hakkenberg



Alles is blauw bij Koen Bouwman als hij in Aprica in alle rust over de streep komt. Zijn trui, maar ook het shirt met lange mouwen dat hij heeft aangetrokken in het laatste deel van de etappe. En zijn handschoenen, zijn sokken en zijn helm. Bouwman lijkt zo te zijn weggelopen uit de Postbank-reclame uit de jaren ‘80 (‘Giro-blauw past bij jou’). Alleen zijn bril is nog geel. ,,Ik heb een blauwe bril gekregen, maar die vindt Jos van Emden zo mooi dat ik hem mijn klimbril heb gegeven. Hij rijdt er mee in de rondte. Jos gaat nu als een raket omhoog.’’