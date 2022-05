Koen Bouwman: ‘Een Giro-winnaar op kop voor een simpel knechtje, echt supermooi’

Met videoKoen Bouwman kon het vlak na zijn zege in de zevende etappe in de Giro d’Italia nog niet geloven. ,,Ik kan het niet in woorden beschrijven”, zei de 28-jarige renner van Jumbo-Visma. Het is zijn eerste overwinning van een etappe in een grote wielerronde en zijn tweede profzege na een rit in het Critérium du Dauphiné in 2017.

,,Net als mijn overwinning in het Critérium du Dauphiné kan ik het niet geloven”, zei hij. ,,Het was een heel zware dag met twee van ons bij de laatste vier. Tom verrichtte echt geweldig werk”, prees hij zijn ploeggenoot Tom Dumoulin.

Bouwman moest eerst zelf terugknokken nadat hij de kopgroep op de laatste lange beklimming moest laten gaan. ,,Ik had een slecht moment, maar ik kon mijn eigen tempo rijden en terugkeren. De laatste 10 kilometer wist ik dat ik zo’n kans niet vaak zou krijgen. Ik ben best explosief en heb eerst alles gecounterd totdat Tom terugkwam.”

Dat Dumoulin in de slotkilometers terug kon komen noemde Bouwman de sleutel van het succes. ,,De laatste 3 kilometer rijdt hij op kop. Ik ben bij wijze van spreken een simpel knechtje en een Giro-winnaar rijdt voor mij op kop. Ik kan niet beschrijven hoe mooi dat is en dat ik het dan afmaak voor hem, voor mezelf en de ploeg is echt supermooi.”

Bouwman had tijdens de etappe met sprintjes voor de bergpunten al laten zien dat hij snel was. Daarmee veroverde hij ook de bergtrui. ,,De aankomst was steiler dan ik had gedacht, maar ik begon mijn sprint met zo veel vermogen. Ik wist dat ik er dichtbij was en toen ik omkeek had ik een grote voorsprong.”

De renner van Jumbo-Visma kon nog niet zeggen of het verdedigen van de bergtrui nu een doel wordt voor de rest van de Giro. ,,Het doel van de ploeg is nog altijd een goed klassement rijden met Sam Oomen en Tobias Foss”, zei Bouwman. ,,Na de rit naar Blockhaus gaan we wel zien of we nog vaker in de vlucht kunnen. Misschien gaan we de trui wel proberen te verdedigen, maar deze pakken ze nooit meer af.”

In de achtste etappe blijft de bergtrui in ieder geval om de schouders van Bouwman. De rit met start en finish in Napels heeft slecht een beklimming van de vierde categorie. Zondag volgt de etappe naar Blockhaus, een aankomst op een berg van de eerste categorie.



Volledig scherm Koen Bouwman. © AP