Kruijswijk terug in de Giro: vallen, maar altijd weer opstaan

Door Daan Hakkenberg



Het is een ouverture zoals alleen kan in de Giro d’Italia. Als Steven Kruijswijk vandaag om drie minuten over vier van het startpodium rolt voor de tijdrit, gaat de weg direct een kilometer steil omhoog naar de Cattedrale di Monreale. Op de Via Florio ligt nog asfalt, maar even verderop op de Via Cappuccini zijn het steentjes. En dit zou de Giro niet zijn als diezelfde steentjes niet schots en scheef liggen. Vlak voor de top linksaf, door het tunneltje bij de kathedraal, over het plein en dan twee keer scherp naar rechts. Vervolgens - afgezien van twee scherpe bochten - in volle vaart 14 kilometer naar beneden richting de finish op de Via della Libertà bij de haven van Palermo.