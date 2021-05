LIVE | Dag na stunt Van der Hoorn staat eerste test voor favorieten op menu in Giro, regen teistert peloton

Giro d'Italia Sensatie in Giro: Van der Hoorn soleert naar fabelachti­ge ritzege

10 mei Taco van der Hoorn heeft voor een enorme stunt in de Giro d’Italia getekend. De 27-jarige Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux was in de lastige derde etappe de hele dag in de aanval en rondde het af met een spetterende solo.