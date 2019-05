LIVE | Drie Italianen op avontuur in laatste vlakke rit

Sprinters krijgen een van hun laatste kansen in de Giro

8:41 Het peloton in de Giro d’Italia zet vandaag voor de elfde etappe vanuit Carpi koers richting oosten waar na 221 kilometer gefinisht wordt in Novi Ligure. Het is opnieuw een rit die gemaakt is voor de sprinters en meteen ook een van de laatste kansen voor hen. Alleen volgende week donderdag is er nog een redelijk vlakke rit, maar wie daar nog kans wil hebben moet al een aantal zware bergetappes goed hebben verteerd.