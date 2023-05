LIVE Giro d’Italia | Bauke Mollema strijdt vanuit vroege vlucht om dagzege in veertiende etappe

Hond en regen eisen hoofdrol in Giro op: Remco Evenepoel, Primoz Roglic ten val, Kaden Groves sprint naar zege

De Australische wielrenner Kaden Groves heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck was in de natte straten van Salerno de snelste in de eindsprint van een zwaar uitgedund peloton.