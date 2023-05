LIVE Giro d’Italia | Deelt Remco Evenepoel ook mokerslag uit in tijdrit van 35 kilometer?

De finish ligt in Cesena. Deze stad, zo'n vijftien kilometer van de Adriatische kust, was viermaal eerder aankomstplaats in de Ronde van Italië. De laatste keer was vorig jaar, toen Annemiek van Vleuten in de Giro Donne zegevierde. Eerder waren de Italianen Alessandro Bertolini (2008), Emanuele Sella (2004) en Olimpio Bizzi (1946) aan het feest in Cesena.



De tijdrit op dag één van de 106de Ronde van Italië werd met overmacht gewonnen door Remco Evenepoel. De Belg van Soudal-Quick Step pakte toen, in nog geen twintig kilometer, 22 seconden op runner-up Filippo Ganna. De Italiaan heeft de Giro al verlaten na een positieve coronatest. Jumbo-Visma-kopman Roglic gaf 43 tellen prijs op dag één.



Gisteren kraakte Evenepoel na een versnelling van Roglic op een steile beklimming. Wat wordt het vandaag? Volg de tijdrit hier in ons liveblog. Rozetruidrager Andreas Leknessund is om 16.28 uur de laatste renner die van het startpodium rolt. In het algemeen klassement heeft de Noor een voorsprong van acht seconden op Evenepoel.