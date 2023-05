LIVE Giro d’Italia | Flink ingekorte dertiende etappe verder uitgesteld door vertraging ploegbussen

13de etappeDe dertiende etappe van de Giro d’Italia is stevig ingekort. Door het noodweer in Italië wordt er niet 199 kilometer gereden, maar slechts 74,6. De start van de etappe zou daardoor rond 14.30 uur plaatsvinden, maar doordat de bussen van de ploegen ook nog eens vertraging hebben, is de start nogmaals met minimaal een halfuur verlaat. Volg de koers via ons livewidget (wanneer gestart) bovenaan en in ons liveblog hieronder.