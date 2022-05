LIVE | Houdt Van der Poel stand op de flanken van de Etna? Miguel Ángel López stapt af

Met video Mathieu van der Poel blij met 'heel goede’ tijdrit in Giro: ‘Extra dag in het roze geregeld’

Mathieu van der Poel was dik tevreden dat hij de leiderstrui in de Giro d’Italia nog minstens een dag langer kan dragen. De kopman van Alpecin-Fenix moest in de ruim negen kilometer lange tijdrit in Boedapest alleen de Brit Simon Yates voor zich dulden. ,,Van tevoren zou ik hiervoor hebben getekend”, zei Van der Poel na zijn tweede plek.

7 mei