LIVE | Nederlanders kleuren loodzware bergetappe, Vincenzo Nibali heeft op Mortirolo snode plannen

Biniam Girmay is zich bewust van zijn statuur: ‘Daar is voor hem moeilijk aan te ontkomen’

Biniam Girmay (22) heeft als eerste donkere Afrikaan een etappe gewonnen in een grote wielerronde. In de Giro schreef ‘Bini’ zo opnieuw geschiedenis, twee maanden na zijn zege in Gent-Wevelgem. Deze keer met de welgemeende complimenten van Mathieu van der Poel.

17 mei