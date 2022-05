LIVE | Oranje weelde in Giro, kopgroep met Dumoulin, Mollema, Poels én Bouwman

Van der Poel gaat Dumoulin roze absoluut niet cadeau doen: ‘Hoop dat de trui weer vleugels geeft’

Tom Dumoulin is vandaag in de tijdrit kanshebber om de roze trui van Mathieu van der Poel over te nemen, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Gisteren spraken de twee er met elkaar nog over.

7 mei