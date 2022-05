LIVE | Peloton nagenoeg compleet na inrekenen laatste aanvaller, wachten op aanval van de topfavorieten

Tom Dumoulin moet zich na zoveelste dreun opnieuw zien uit te vinden

Tom Dumoulin was het grootste slachtoffer van de Etna-etappe in de Giro. Zijn klassementsambities kunnen direct bij het oud vuil. Tegelijkertijd dient de vraag zich aan of de beste Nederlandse ronderenner van de laatste decennia zich - niet voor het eerst - opnieuw kan uitvinden.

11 mei