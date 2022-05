LIVE | Renners naderen lange klim halverwege etappe, Van der Poel mikt op tweede dagsucces

met video Uitrijden Giro moet laatste stap worden in evolutie Mathieu van der Poel: ‘Bergen derde week nooit eerder gedaan’

Mathieu van der Poel is een van de beste eendagsrenners ter wereld, maar reed nog nooit een wedstrijd langer dan acht dagen. In de Giro wil hij vanaf morgen winnen - zoals altijd - én de ronde uitrijden. Want drie volle weken koers zullen ‘MVDP’ nog beter maken dan hij al is.

5 mei