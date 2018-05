Lotto-Jumbo in de wolken met dagzege Battaglin

,,Een heel mooie overwinning van 'Batta'. Dit was echt het plan, we hadden vol ingezet op hem'', vertelde Bert-Jan Lindeman. ,,Ook George Bennett, onze klassementsman, zat er nog goed bij van voren. Robert Gesink nam het initiatief op de klim door vol door te trekken en Enrico maakt het volgens mij heel mooi af. Dit is geweldig, iets winnen in een grote ronde is echt iets speciaals.''

Koen Bouwman was niet eens verbaasd over het succes. ,,De ploeg doet het het hele jaar al goed, dus dit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het was ook niet zo dat we een zege nodig hadden, maar voor onze Giro is dit supermooi.''

Bouwman was ruim 10 kilometer voor de finish betrokken bij een valpartij. ,,Het was een scherpe bocht naar rechts, heel hectisch allemaal. Achter ons waren jongens die niet meer konden remmen en vervolgens lag alles op een kluitje. Jos van Emden was daar ook bij, hij lag op de grond en ik zat er helemaal links van. Uiteindelijk hadden we toch nog vier man van voren en 'Batta' was zo sterk. Ik denk dat hij het misschien ook in zijn eentje nog wel had afgemaakt.''