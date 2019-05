Mollema gaat voor klassement in Giro: ‘Ik hoop dat derde week eens meevalt’

Bauke Mollema staat voor zijn vijftiende grote ronde, maar pas voor zijn derde optreden in de Giro d’Italia. De Tour de France had altijd prioriteit voor de 32-jarige Groninger, die alleen in 2010 en 2017 in Italië aan de start stond.

,,Het waren misschien wel mijn twee zwaarste rondes’', vertelde Mollema woensdag in Bologna, drie dagen voor de start van de Giro. Een terugkeer volgt dit jaar op eigen verzoek. ,,Ik zag hier mogelijkheden om voor het klassement te gaan.’'

Die gedachtegang is mogelijk wat achterhaald nu het deelnemersveld van de Giro misschien wel sterker is dan dat van de komende Tour. ,,Het is in ieder geval op zijn minst gelijkwaardig’', meende Mollema. ,,In de top drie rijden zal heel zwaar worden.’' Een op zich logische keuze om te mikken op dagsucces, vindt de kopman van Trek-Segafredo geen optie. ,,De focus ligt op het klassement, we zien wel hoe het gaat lopen.’'

In 2010 debuteerde Mollema in Italië in een grote ronde. De start was in Amsterdam en hij werd twaalfde. Twee jaar geleden volgde pas het tweede optreden in de Giro. Zevende was ditmaal zijn eindklassering. ,,Van mijn debuut weet ik nog dat ik zo verschrikkelijk moe was de laatste week. En twee jaar geleden zat ik er ook doorheen. Ik hoop dat de derde week nu eens meevalt.’'

In de Tour wacht straks vermoedelijk een rol als helper van Richie Porte. Toch speelde dat niet mee in zijn keuze voor de Giro. ,,Een mooi parcours en vergeet ook niet dat ik hier voor het laatst top tien heb gereden in een grote ronde. Het zal dringen worden. Er zijn wel twintig renners die goed genoeg zijn om bij de beste tien te eindigen. Maar ik denk dat ik een goede voorbereiding heb gehad. Ik moet hier gewoon zorgen dat ik mijn hoogste niveau haal. Het deelnemersveld heb ik niet in de hand.’'

Mollema koerst weinig in Italië. ,,Het zijn ook niet mijn favoriete wegen hier, met dat slechte asfalt’', grapte hij tegen een Italiaanse verslaggever. ,,Maar’', vervolgde hij. ,,Vorig jaar heb ik twee zeges geboekt. En die waren allebei in Italië.’'