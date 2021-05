Mollema ontspannen op jacht naar dagsucces in Giro: ‘In de eerste week rustig aan doen’

Wat hij al wel weet is dat zijn kansen later in de Giro liggen. ,,De laatste week is superzwaar. En we hebben in rit 11 een soort Strade Bianche. Maar elke etappe die ik kan winnen is interessant. Ik weet min of meer wel wat ons te wachten staat. Ik ben in ieder geval heel gemotiveerd en weet dat er meerdere kansen zijn. Ik moet gewoon een paar keer proberen met een groep in de aanval te gaan.”



De vraag is nog hoe goed zijn ploeggenoot Vincenzo Nibali is na zijn trainingsongeval, waarbij hij een pols brak. Mollema: ,,Als Vincenzo goed is en voor het klassement wil gaan zal ik hem uiteraard helpen. Dat hebben we afgelopen winter al zo afgesproken. Ik heb vandaag drie uur met hem gefietst en hij oogde goed. Natuurlijk was zijn voorbereiding niet ideaal, maar ik denk dat hij ver kan komen.”