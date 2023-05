Naast de eindzege van Primoz Roglic vielen ook deze 4 dingen op tijdens de Giro d’Italia 2023

Podcast In het Wiel | ‘Het was doelbewust saboteren van Thibaut Pinot, Getafe op z'n slechtst’

Tijdens de Giro bespreken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam iedere dag de etappe. Vandaag de 13de etappe. Een ingekorte bergrit, waarbij er in de kopgroep genoeg te beleven was, maar in het peloton het vuurwerk uitbleef.