Narváez draagt zege op aan overleden ploegleider

Narvaez boekt grootste zege uit loopbaan: ‘Dit betekent veel voor een renner’

17:59 Jhonatan Narvaez wist in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia zijn vierde profzege te behalen en het was meteen zijn grootste én mooiste. ,,Dit is mijn eerste WorldTour-overwinning. Het voelt goed”, aldus de 23-jarige renner van Team Ineos Grenadiers in het flashinterview na zijn dagsucces.